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Кадыров заявил об усилении информационных атак на Чечню в преддверии выборов

Политика
12 марта, 18:06 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 12, марта. /ТАСС

Глава региона подчеркнул, что "цель подобных действий - подорвать мир и стабильность в республике"

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ГРОЗНЫЙ, 12 марта. /ТАСС/. Информационные атаки на Чеченскую Республику усилились в преддверии выборов президента России, отметил глава региона Рамзан Кадыров на совещании в правительстве по вопросам подготовки к выборам, которые пройдут 18 марта 2018 года.

"У нас исключительно низкий уровень преступности, динамично развивается экономика, растет качество жизни людей, на высоком уровне обеспечивается защита прав и свобод граждан. Но определённые силы на Западе пытаются создать видимость хаоса, насилия, беззакония и нищеты. В преддверии выборов президента России усилились информационные атаки на Чеченскую Республику, цель подобных действий - подорвать мир и стабильность в регионе", - сказал он.

Кадыров выразил уверенность, что на избирательных участках региона в день выборов будет высокая явка. "Менее недели осталось до выборов главы государства. Мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы они прошли объективно и прозрачно, в праздничной обстановке и без единого ЧП", - сказал он.

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