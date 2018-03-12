Кадыров заявил об усилении информационных атак на Чечню в преддверии выборов

ГРОЗНЫЙ, 12 марта. /ТАСС/. Информационные атаки на Чеченскую Республику усилились в преддверии выборов президента России, отметил глава региона Рамзан Кадыров на совещании в правительстве по вопросам подготовки к выборам, которые пройдут 18 марта 2018 года.

"У нас исключительно низкий уровень преступности, динамично развивается экономика, растет качество жизни людей, на высоком уровне обеспечивается защита прав и свобод граждан. Но определённые силы на Западе пытаются создать видимость хаоса, насилия, беззакония и нищеты. В преддверии выборов президента России усилились информационные атаки на Чеченскую Республику, цель подобных действий - подорвать мир и стабильность в регионе", - сказал он.

Кадыров выразил уверенность, что на избирательных участках региона в день выборов будет высокая явка. "Менее недели осталось до выборов главы государства. Мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы они прошли объективно и прозрачно, в праздничной обстановке и без единого ЧП", - сказал он.