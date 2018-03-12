Лавров в ближайшие дни проведет встречу с помощником президента Южной Кореи

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшие дни проведет встречу с начальником Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в МИД РФ.

"В ближайшие дни планируется встреча Чон Ый Ёна, начальника Управления по нацбезопасности при президенте Республики Кореи, с Сергеем Лавровым", - информировал собеседник агентства.

Помощник президента Республики Корея прибудет в Москву с двухдневным визитом во вторник. Планируется, что в ходе визита Чон Ый Ён проинформирует российскую сторону об итогах его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась на прошлой неделе в Пхеньяне.