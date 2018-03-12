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Лавров в ближайшие дни проведет встречу с помощником президента Южной Кореи

Политика
12 марта, 17:56 дата обновления: 12 марта, 18:06 UTC+3

Чон Ый Ён прибудет в Москву с двухдневным визитом во вторник

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшие дни проведет встречу с начальником Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в МИД РФ.

"В ближайшие дни планируется встреча Чон Ый Ёна, начальника Управления по нацбезопасности при президенте Республики Кореи, с Сергеем Лавровым", - информировал собеседник агентства.

Помощник президента Республики Корея прибудет в Москву с двухдневным визитом во вторник. Планируется, что в ходе визита Чон Ый Ён проинформирует российскую сторону об итогах его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась на прошлой неделе в Пхеньяне.

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Персоны
Ким Чен Ын Лавров, Сергей Викторович
Страны
КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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