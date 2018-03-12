Досрочное голосование на выборах президента РФ началось на Кубе

ГАВАНА, 12 марта. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Досрочное выездное голосование на выборах президента России началось в понедельник на Кубе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель участковой избирательной комиссии в карибском государстве, генеральный консул Василий Пронин.

Избирательный участок открылся в городе Санта-Клара, расположенном в центральной части острова примерно в 300 км к востоку от Гаваны. "Досрочное голосование будет проходить с 12 по 17 марта поочередно в девяти кубинских городах. Помимо Санта-Клары, это Сьенфуэгос, Сьего-де-Авила, Камагуэй, Баямо, Сантьяго-де-Куба, Ольгин, Пинар-дель-Рио и Варадеро", - указал Пронин. По его словам, голосование будет проводиться в местных отделениях Кубинского института дружбы народов.

В день президентских выборов - 18 марта - будет открыт избирательный участок в посольстве России в Гаване. "Мы также будем доставлять переносные урны тем граждан, которые не могут выходить из дома по состоянию здоровья. Таким образом проголосуют около 20 человек", - рассказал генконсул. Кроме того, специальный автобус будет собирать по городу людей, которым трудно самим добраться до российского посольства.

По словам Пронина, на Кубе проживает чуть более двух тысяч российских граждан, имеющих право голоса. Кроме того, ожидается, что участие в голосовании примут находящиеся на острове туристы.

Что касается других стран Карибского бассейна, в Доминиканской Республике досрочное голосование состоялось 9-10 марта в городах Санто-Доминго и Сосуа. 18 марта избирательный участок будет открыт в Пунта-Кане. В Республике Гаити голосование пройдет 13 марта в Порт-о-Пренсе. На Ямайке избирательный участок будет работать 18 марта в здании посольства РФ в Кингстоне.