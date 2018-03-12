Депутат Госдумы назвал позицию ЕС по выборам в Крыму "запятой в списке претензий" к России

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал непризнание Евросоюзом выборов президента РФ в Крыму и Севастополе "лишь одной запятой" в перечислении претензий ЕС к России.

"Евросоюз не признает наше право на самоопределение, на национальную оборону, наше право на жизнь в цивилизации. Поэтому непризнание выборов в Крыму - это лишь одна запятая в перечислении "непризнаний" Евросоюза и его претензий к России. В то же время, нравится ЕС или нет, выборы в Крыму пройдут, и ЦИК РФ их засчитает. А учитывая, что госпожа Могерини и другие европейские политики в Крым не торопятся, пусть спят спокойно с осознанием того, что крымские выборы они не признали", - сказал в понедельник ТАСС Белик, комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о непризнании ЕС выборов на территории Крыма.

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Ранее сообщалось, что 12 марта Могерини на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве заявила, что Евросоюз не признает проведение выборов президента России на территории Крыма, которые состоятся 18 марта 2018 года.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина и ЕС не признали Крым российским, а Евросоюз ввел санкции в отношении РФ. Сейчас действует несколько пакетов санкций ЕС: экономический, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Санкции по Крыму предусматривают, например, запрет для европейского бизнеса поддерживать какие-либо связи с полуостровом. Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав России, действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.