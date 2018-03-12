Москва приветствует настрой премьера Грузии на нормализацию отношений

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия приветствует заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили о готовности к нормализации двусторонних отношений. Об этом в понедельник заявили в МИД РФ.

"В Москве внимательно ознакомились с заявлением премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта. С удовлетворением отмечаем выраженный в нем настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации, - подчеркнули на Смоленской площади. - Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия, как и прежде, заинтересована в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси".

В министерстве также отметили, что упоминание грузинского премьера о "стремлении к прогрессу на женевских дискуссиях внушает надежду на конструктивность грузинской стороны в ходе следующего раунда в конце марта". "Убеждены, что такой подход был бы поддержан остальными участниками переговоров независимо от того, кто возглавит в Женеве делегацию Грузии", - продолжили в дипведомстве.

Кроме того, "нельзя не приветствовать декларируемое стремление к прямому диалогу с Абхазией и Южной Осетией". "Именно таков единственный реальный путь к урегулированию волнующих Грузию вопросов, выходящих за рамки двусторонней российско-грузинской повестки. Это касается, в частности, и вызывающего сожаление недавнего инцидента с гражданином Грузии Арчилом Татунашвили", - заключили в МИД РФ.

22 февраля житель грузинского города Мцхета Арчил Татунашвили был задержан в Ленингорском районе Южной Осетии. В Комитете госбезопасности республики заявили, что Татунашвили являлся информатором грузинских спецслужб, участником вооруженных столкновений в ходе грузино-осетинского конфликта и мог готовить провокации на выборах президента России 18 марта, о чем свидетельствуют найденные при нем документы. Во время препровождения в следственный изолятор подозреваемый оказал сопротивление, в результате чего получил травмы и скончался в Республиканской соматической больнице в Цхинвали.

Разрыв дипотношений Грузии с Россией

2 сентября 2008 года в Тбилиси заявили о разрыве дипломатических отношений с Москвой "в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона". Тогда МИД Грузии сообщил, что сохранит консульские отношения с РФ. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии функционирует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии действует секция интересов Грузии, укомплектованная грузинским персоналом.

В ноябре 2012 года занимавший в то время должность главы грузинского правительства Бидзина Иванишвили ввел пост специального представителя премьер-министра по взаимоотношениям с РФ и назначил на него экс-посла Грузии в РФ Зураба Абашидзе. В декабре того же года в пригороде Женевы состоялась его первая встреча с заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным, а с 2013 года они проводят переговоры в Праге (три-четыре раза в год). Последние консультации прошли 31 января 2018 года. На этих встречах обсуждаются вопросы сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта и культуры.