Небензя: новая силовая акция США против Сирии нанесет удар по стабильности региона

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Новая силовая акция против Сирии, которой пригрозили Соединенные Штаты, нанесет тяжелейший удар по стабильности на Ближнем Востоке. С таким предостережением выступил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

По его словам, боевики в пригороде Дамаска Восточной Гуте пытаются спровоцировать агрессию в отношении Сирии. Он сообщил, что 5 марта члены террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) применили в этом районе "хлоросодержащее вещество, в результате пострадали 30 мирных жителей". Ответственность за подобные атаки незамедлительно пытаются возложить на проправительственные силы, отметил Небензя.

"Все это делается для того, чтобы подготовить почву для односторонних силовых акций против суверенной Сирии. В выступлениях сегодня некоторых делегаций мы на это намеки слышали. По сути взвешиваются шаги, способные нанести очередной тяжелейший удар по региональной стабильности", - сказал дипломат.

При этом он обратил внимание на сообщения о том, что в районах, освобожденных от вооруженных формирований, "обнаруживаются все новые схроны с химикатами". Однако соответствующие структуры Организации по запрещению химического оружия "очень вяло реагируют на обращения сирийских властей", подчеркнул постпред РФ.

Контртеррористическая операция в пригороде Дамаска не противоречит резолюции Совета Безопасности ООН 2401, и власти Сирии вправе продолжать ее, отметил постпред РФ при ООН.

"Контртеррористическая операция, которую продолжают сирийские военные, не противоречит резолюции 2401. Правительство Сирии имеет полное право добиваться ликвидации угрозы безопасности для своих граждан. Пригород Дамаска не может оставаться рассадником террористов", - сказал дипломат.

По его словам, "именно непрекращающимися попытками террористов сорвать режим прекращения боевых действий и обуславливается сохранение напряженной ситуации в Сирии". "Конечно, наиболее напряженный район в этом отношении - это Восточная Гута", - отметил постпред РФ.

Он заверил, что Россия "будет продолжать усилия по осуществлению резолюции 2401", принятой 24 февраля и потребовавшей 30-дневного прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций. "Но мы требуем, чтобы некоторые наши коллеги прошли свою часть пути и оказали реальное влияние на поддерживаемые и спонсируемые ими группировки, а не взывали бесконечно к России, создавая ложно впечатление, что эта резолюция касается исключительно нас", - добавил Небензя.

Совет Безопасности в понедельник собрался на заседание для обсуждения резолюции 2401. Западные государства добивались ее принятия на фоне ситуации в Восточной Гуте, где в окружении сирийской армии находятся несколько тысяч членов вооруженных группировок. Выступая на встрече, постпред США Никки Хейли пригрозила нанесением удара по Сирии в том случае, если Совбез ООН не добьется прекращения боевых действий в пригороде Дамаска.

Американская делегация также распространила проект резолюции о прекращении огня в этом районе. В отличие от резолюции 2401, новый текст не содержит формулировок, позволяющих продолжать контртеррористические операции.