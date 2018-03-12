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Небензя подсчитал, сколько раз западные страны упомянули РФ на заседании СБ ООН по Сирии

Политика
12 марта, 20:26 UTC+3 ООН ООН 12, марта. /ТАСС

Только постпред США Никки Хейли заговорила о России 22 раза, отметил дипломат

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ООН, 12 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник подсчитал, сколько раз западные страны упомянули Россию на заседании Совета Безопасности о ситуации в Сирии. Как заявил дипломат, чаще других это делала постпред США Никки Хейли, она упомянула Россию 22 раза.

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"Я в прошлый раз обещал подсчитать, сколько раз постпред США Хейли упомянет в своем следующем выступлении имя России - 22 раза. Второе место [заняла] Франция - 16 раз. На третьем месте Великобритания - 12 раз", - сказал Небензя.

По его словам, "имеет значение не только само упоминание, но и контекст, в котором это было сделано". В своих выступлениях дипломаты западных стран пытались возложить на Россию ответственность за невыполнение резолюции Совета Безопасности 2401, которая содержит требование о прекращении боевых действий в Сирии для проведения гуманитарных операций.

Как заявил Небензя, антироссийская риторика западных стран является частью "политической линии", которая "вызвана не только и не столько заботой о гуманитарных нуждах сирийцев". "Считаем важным, чтобы все понимали: в резолюции 2401 речь идет не о сиюминутном прекращении огня, что было бы утопией, а о предварительном достижении договоренности между сторонами как условии устойчивой деэскалации во всех сложных районах Сирии, не только в Восточной Гуте. Это - единственный реалистичный путь, и в резолюции содержится однозначное требование на этот счет, и мы пытаемся этому способствовать", - подчеркнул российский дипломат.

Небензя заверил, что Россия не только придает большое значение эффективному выполнению резолюции, но и прилагает для этого конкретные усилия, "в отличие от некоторых столиц, представители которых комфортно устроились, ничего не предпринимая, ругая сирийский, как они выражаются, режим и предъявляя бесконечные претензии России".

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Персоны
Хейли, Никки Небензя, Василий Алексеевич
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