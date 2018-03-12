Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова назвала цирком происходящее в британском парламенте по делу Скрипаля

Политика
12 марта, 20:34 дата обновления: 12 марта, 21:10 UTC+3

Официальный представитель российского МИД также призвала Лондон раскрыть, чем закончилось расследование дел Александра Литвиненко и Бориса Березовского

Поделиться
Материал из 1 страницы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "цирковым шоу" происходящее в британском парламенте по делу Сергея Скрипаля. Об этом она заявила в понедельник, комментируя высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Смотрите также
Сергей Скрипаль

Что известно о Сергее Скрипале

"Это цирковое шоу в британском парламенте, - подчеркнула Захарова. - Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации".

Она также призвала Лондон раскрыть итоги расследования дел Александра Литвиненко и Бориса Березовского. "Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие - про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - отметила дипломат.

"Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - заключила она.

Смотрите также

Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери

Путин советует британцам самим разобраться с отравлением Скрипаля перед обсуждением с РФ

Посольство РФ: расследование отравления Скрипаля идет по сценарию дела Литвиненко

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России.

При этом она назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Литвиненко Инцидент с экс-полковником ГРУ
Персоны
Мэй, Тереза
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер Олег Табаков
2
Биография Олега Табакова
3
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
4
Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери
5
Косачев назвал "образцом двоемыслия" слова Могерини о непризнании ЕС выборов в Крыму
6
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
7
СМИ: Украина оштрафовала российские авиакомпании более чем на $200 млн за полеты в Крым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама