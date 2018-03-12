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Встреча в "нормандском формате" состоится после президентских выборов в РФ

Политика
12 марта, 21:03 дата обновления: 12 марта, 21:11 UTC+3

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин отметил, что шансы на проведение встречи до выборов "довольно малы"

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Встреча в "нормандском формате" (Франция, Германия, Украина, РФ) по урегулированию ситуации в Донбассе может состояться уже после президентских выборов в России. Об этом заявил в понедельник в беседе с ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Шансы на то, чтобы такая встреча собралась до президентских выборов, довольно малы", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, на сегодняшний день речи о проведении встречи в "нормандском формате" "в практическом плане нет". "Контакты по дипломатическим каналам идут, но о том, когда конкретно состоится встреча, договоренность пока не достигнута", - добавил замминистра.

Президентские выборы пройдут в России в это воскресенье, 18 марта.

"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последний раз главы дипломатических ведомств четырех стран встречались в этом формате год назад, в феврале 2017 года в Мюнхене.

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