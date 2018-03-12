Президенты РФ и Туркмении обсудили двусторонние отношения и проблемы Каспия

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президенты России Владимир Путин и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провели в понедельник телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Он состоялся по инициативе туркменской стороны.

"Обсуждены ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, в частности, ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ в Туркменистан в октябре 2017 года. Отмечена важность продолжения скоординированной работы с целью закрепления позитивной динамики сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле добавили, что "затрагивалась также тематика многостороннего взаимодействия на Каспии".