Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин в разговоре с принцем Абу-Даби подчеркнул динамику двусторонних экономических связей

Политика
12 марта, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Стороны обсудили актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в апреле 2017 года в Москве, - указывается в сообщении. - Отмечена высокая динамика развития связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании всего комплекса двустороннего взаимодействия, тесной координации в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом".

В Кремле добавили, что в ходе беседы российский лидер поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна с прошедшим днем рождения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
Умер Олег Табаков
3
Лондон заявил о причастности России к делу Скрипаля
4
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
5
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
6
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
7
Госдеп заявил, что закон не обязывает США вводить санкции против "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама