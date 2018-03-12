Путин в разговоре с принцем Абу-Даби подчеркнул динамику двусторонних экономических связей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в апреле 2017 года в Москве, - указывается в сообщении. - Отмечена высокая динамика развития связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании всего комплекса двустороннего взаимодействия, тесной координации в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом".

В Кремле добавили, что в ходе беседы российский лидер поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна с прошедшим днем рождения.