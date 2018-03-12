Слуцкий назвал бредом обвинения Мэй в адрес России в причастности к отравлению Скрипаля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России в якобы причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - "абсолютный и откровенный бред". Такое мнение высказал журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Позиция Лондона в расследовании отравления Скрипаля отражает последние западные тренды: доказательств нет, но во всем виновата Россия", - подчеркнул парламентарий. По его мнению, "это очередная провокация с голословными обвинениями, у которой могут быть различные цели и причины - как внутриполитические, так и связанные с проведением в России избирательной кампании по выборам президента". "В любом случае, это абсолютный бред, который не имеет к нам никакого отношения. Великобритании нужно разобраться с тем, что происходит внутри ее собственных границ, прежде чем неуклюжим образом пытаться шельмовать Россию", - заключил глава комитета.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. При этом Мэй назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.