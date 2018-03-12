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Собчак 15 марта на встрече с избирателями раскроет свои планы на ближайшие годы

Политика
12 марта, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" подчеркнула, что сделает заявление, которое станет "большим информационным поводом"

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Телеведущая и журналист Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента России, на встрече с избирателями 15 марта в Москве объявит о программе своих дальнейших действиях после выборов.

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"Приходите 15 марта в 18:30 в [концертный зал] Adrenaline Stadium в Москве, там я точно дам ответ на вопрос, что я буду делать 19 марта", - сказала она в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Собчак подчеркнула, что 15 марта сделает заявление, которое станет "большим информационным поводом".

"Я представлю публике конкретный план действий, который я начну осуществлять, начиная с апреля. Я 15-го числа в Adrenaline Stadium расскажу конкретную программу своих действий на ближайшие несколько лет. Я думаю, вы будете приятно удивлены", - отметила Собчак.

Собчак баллотируется от партии "Гражданская инициатива". Выборы президента России пройдут 18 марта.

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