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В результате обстрела гуманитарного коридора в Восточной Гуте погибли пять человек

Политика
12 марта, 23:02 дата обновления: 12 марта, 23:32 UTC+3

Пункт прохода в населенном пункте Кафер-Батна остается заблокированным

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Боевики из Восточной Гуты обстреляли мирных жителей в районе гуманитарного коридора Джисрейн. Об этом в понедельник сообщает российский Центр примирения враждующих сторон.

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"Сегодня в населенном пункте Кафер-Батна вновь состоялся митинг местных жителей против боевиков, в поддержку армии и правительства Сирии. На этот раз на улицы вышли более трех тысяч человек. Мирные жители требовали от боевиков покинуть населенный пункт и открыть беспрепятственный проход к гуманитарному коридору Джисрейн. Однако при попытке выхода людей в направлении гуманитарного коридора по ним со стороны боевиков был открыт огонь. В результате, по имеющейся информации, погибло пять человек", - отметил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

Пункт прохода остается заблокированным, отмечают российские военные.

Также сообщается о массовой акции протеста в городе Дума, количество участников уточняется.

Несмотря на обострение ситуации, ведутся переговоры с группировкой "Джейш аль-Ислам" о выводе из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных, сообщил Евтушенко.

Обстрелы Дамаска

Боевики также продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска.

"За прошедшие сутки отмечено 16 минометных обстрелов жилых кварталов Дамаска и его пригородов, во время которых было выпущено 30 мин. Есть разрушения. Погибли три и ранены 22 мирных жителя", - отметил Евтушенко.

Он уточнил, что, несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку в отдельных районах Сирии, Центр продолжает работу по нормализации ситуации. Жителям населенного пункта Маррат была доставлена питьевая вода.

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