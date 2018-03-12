В результате обстрела гуманитарного коридора в Восточной Гуте погибли пять человек

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Боевики из Восточной Гуты обстреляли мирных жителей в районе гуманитарного коридора Джисрейн. Об этом в понедельник сообщает российский Центр примирения враждующих сторон.

"Сегодня в населенном пункте Кафер-Батна вновь состоялся митинг местных жителей против боевиков, в поддержку армии и правительства Сирии. На этот раз на улицы вышли более трех тысяч человек. Мирные жители требовали от боевиков покинуть населенный пункт и открыть беспрепятственный проход к гуманитарному коридору Джисрейн. Однако при попытке выхода людей в направлении гуманитарного коридора по ним со стороны боевиков был открыт огонь. В результате, по имеющейся информации, погибло пять человек", - отметил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

Пункт прохода остается заблокированным, отмечают российские военные.

Также сообщается о массовой акции протеста в городе Дума, количество участников уточняется.



Несмотря на обострение ситуации, ведутся переговоры с группировкой "Джейш аль-Ислам" о выводе из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных, сообщил Евтушенко.

Обстрелы Дамаска

Боевики также продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска.

"За прошедшие сутки отмечено 16 минометных обстрелов жилых кварталов Дамаска и его пригородов, во время которых было выпущено 30 мин. Есть разрушения. Погибли три и ранены 22 мирных жителя", - отметил Евтушенко.

Он уточнил, что, несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку в отдельных районах Сирии, Центр продолжает работу по нормализации ситуации. Жителям населенного пункта Маррат была доставлена питьевая вода.