Экс-глава ФСБ не видит логики в обвинениях Лондона в причастности РФ к отравлению Скрипаля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Обвинения Лондона в адрес России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не основаны ни на какой логике и являются провокацией. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС экс-директор ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев.

"12 лет назад он был осужден, 12 лет нужно было России ждать, и, наконец, дождались и перед выборами президента взяли и сами себе нагадили", - с иронией сказал парламентарий, оценивая возможных ход мыслей представителей британского руководства. "Ребята, включайте логику. В данном случае логика просто отсутствует", - подчеркнул он.

Ковалев обратил внимание, что "есть лаборатория в этом городке (Солсбери - прим. ТАСС), которая гремит на весь мир". "Разберитесь, не было ли утечки оттуда", - посоветовал он.

"Англия становится опасной страной, - констатировал бывший руководитель спецслужбы. - Я бы на месте МИД выпустил заявление, не рекомендующее нашим шпионам, предателям находиться на ее территории, потому что она представляет угрозу для жизни этих граждан". "Потому что это уже достаточно большая цепочка", - напомнил он.

Отвечая на вопрос о возможных причинах обвинений в адрес РФ, прозвучавших от премьер-министра Терезы Мэй, Ковалев назвал это тенденцией. "Сейчас что у украинцев, что у англичан, что у американцев нет никакой логики, априори виновата Россия, русофобские настроения доведены до крайности, все политики делают себе карьеру именно на таких тенденциях", - считает он. "Вторая составляющая - это попытка "раскачать" наши президентские выборы, попытаться на них каким-то образом повлиять - вот цель этой провокации", - убежден политик.

Скрипаль не представлял угрозы для России

Ковалев отметил, что Скрипаль "никому не был нужен, угрозы для России не представлял". "Он мог рассказывать о методах вербовки, но это же события 20-летней давности", - констатировал экс-директор ФСБ.

"Посмотрите, кстати, на отношение Англии к людям, которые поставили на карту все, чтобы работать с ними. Он жил в каком-то маленьком захолустном городишке, работы достойной нет, жилья - тоже особо нет, бедненько все, бросали ему изредка косточку. Не позавидуешь. И в конечном счете опасность быть убитым, отравленным, повешенным", - сказал Ковалев.

"Но представить себе, что группа российских шпионов ходит и травит на территории Англии предателей <...> это смешно. В других странах они живут себе припеваючи", - сказал собеседник агентства.

Кодекс о неприкосновенности обмененных шпионов

Практически все спецслужбы мира следуют неписаному кодексу о неприкосновенности обмененных шпионов, сообщил Николай Ковалев.

"Понятно, что это не положишь на бумагу, но существуют действительно такие устные договоренности, неписаные законы, которым следуют практически все разведки мира", - сказал парламентарий. "В частности, семья разведчика неприкосновенна, потому что если начать действовать через жену, через детей, это процесс станет необратимым, он может превратиться фактически в кровную месть", - пояснил он.

То же самое касается и агентов, которые были обменены, продолжил Ковалев. "Ведь при обмене принимается во внимание все, каждая мелочь, в том числе оценивается и потенциальная опасность от действий этого человека", - отметил он. "В результате анализа пришли к выводу, что Скрипаль не представляет угрозы для РФ, - констатировал бывший руководитель российской спецслужбы. - С учетом этого он был выдан и обменен".

"С учетом этого никто этих обмененных никогда не трогал. Тем более в таких случаях включаются программы защиты свидетелей", - сказал Ковалев.

Ранее премьер-министр Великобритании, выступая в Палате общин британского парламента, сказала, что Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. При этом Мэй назвала инцидент "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

Инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.