Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 20 семей из Восточной Гуты вышли через гуманитарный коридор в Эддуэре

Политика
12 марта, 23:09 дата обновления: 12 марта, 23:13 UTC+3

Населенный пункт покинули 76 человек, включая 49 детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Семнадцать сирийских семей вышли из Восточной Гуты через гуманитарный коридор. Об этом сообщил в понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

"Сегодня через гуманитарный коридор было выведено 17 семей численностью 76 человек, включая 49 детей. Люди направлены в пункт временного размещения в населенный пункт Эддуэр", - отметил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

В Центре также сообщают, что российские военные врачи оказали медицинскую помощь 203 сирийцам за последние сутки. Нуждающиеся жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
Умер Олег Табаков
3
Лондон заявил о причастности России к делу Скрипаля
4
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
5
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
6
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
7
Госдеп заявил, что закон не обязывает США вводить санкции против "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама