Около 20 семей из Восточной Гуты вышли через гуманитарный коридор в Эддуэре

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Семнадцать сирийских семей вышли из Восточной Гуты через гуманитарный коридор. Об этом сообщил в понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

"Сегодня через гуманитарный коридор было выведено 17 семей численностью 76 человек, включая 49 детей. Люди направлены в пункт временного размещения в населенный пункт Эддуэр", - отметил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

В Центре также сообщают, что российские военные врачи оказали медицинскую помощь 203 сирийцам за последние сутки. Нуждающиеся жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости.