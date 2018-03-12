В МИД РФ отвергли призывы к легализации наркотических субстанций

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия решительно отвергает призывы к легализации наркотических субстанций. Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, выступая на 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене. Текст его выступления опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Мы решительно отвергаем призывы к легализации наркотических субстанций, - отметил Сыромолотов. - Считаем, что нельзя легализовать смерть и человеческие страдания. Кроме того, легализация идет вразрез с правами человека, включая право на жизнь и охрану здоровья".

Дипломат акцентировал внимание на проблеме использования детей в качестве наркокурьеров. "Сегодня наркопреступность все чаще покушается на детство, - указал Сыромолотов. - Дети становятся не только потребителями наркотиков, но и зачастую используются в качестве наркокурьеров, необходимо как можно скорее положить конец этой позорной практике. Вот почему Россия на нынешней сессии вносит резолюцию "Защита детей от незаконных наркотиков", надеемся, что она получит широкое одобрение".

Замглавы МИД выразил убежденность в том, что "комиссия обязана внести свой вклад в улучшение доступа к обезболивающим средствам для тех, кто в них нуждается". "Нынешняя ситуация, когда облегчение от боли получает всего 20% мирового населения, более неприемлема, - пояснил он. - Мы должны изменить это несправедливое положение вещей. Необходимо всячески содействовать программам альтернативного развития, чтобы у многих тысяч людей появились реальные источники достойного существования".

"Нам необходимо совместными усилиями обратиться к этим темам в разрезе предстоящего в 2019 году полноформатного обзора хода выполнения Политической декларации и Плана действий 2009 года, - продолжил дипломат. - Считаем, что нашим навигатором на этом пути должна стать резолюция 60/1, в которой Комиссия четко прописала свое видение процесса подготовки к 2019 году".

По словам Сыромолотова, в развитие положений принятой на 60-й сессии Комиссии резолюции Россия "активизирует свою деятельность по обучению наркополицейских из Афганистана, Пакистана и государств Центральной Азии на базе профильных учебных заведений системы МВД России". "Важен вклад в этот процесс со стороны правительства Японии, который является наглядным примером единения межгосударственных усилий на отпор общему врагу в лице наркопреступности, - отметил дипломат. - Антинаркотические курсы с участием российских инструкторов успешно функционируют в Никарагуа и Перу. По линии Федеральной службы по финансовому мониторингу оказывается содействие в подготовке сотрудников служб государств Юго-Восточной Европы по тематике борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма".