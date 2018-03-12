Российская делегация в СПЧ ООН отказалась участвовать в обсуждении докладов о Мьянме

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская делегация отказалась участвовать в обсуждении докладов о ситуации в Мьянме, представленных на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве спецдокладчиком Янги Ли и Миссией по сбору фактов, возглавляемой Марзуки Дарусманом. Представитель российской делегации Евгений Устинов подверг критике их деятельность, обратив внимание на двойные стандарты в подходе к правам человека и неэффективность расходования средств ООН.

"Считаем, что функционирование данной спецпроцедуры (спецдокладчика по Мьянме), а также Миссии по установлению фактов является еще одним проявлением двойных стандартов и неэффективности расходования бюджетных средств, - сказал дипломат. - В этой связи мы не будем выступать по существу их докладов". Устинов напомнил, что в СПЧ ООН "все доклады должны распространяться заранее, с переводом на все официальные языки ООН".

В представленном в понедельник Янги Ли докладе говорится, что на три ближайших года следует учредить под эгидой ООН структуру, базирующуюся в Кокс-Базаре в Бангладеш. Ее цель - расследование, документирование, сбор и анализ свидетельств нарушений прав человека и злоупотреблений в отношении представителей мусульманской народности рохинджа. Ли высказалась за привлечение к ответственности властей Мьянмы, которые, по ее мнению, "ничего не сделали, чтобы вмешаться и остановить или осудить эти действия (преследование мусульман)".

В докладе Миссии по сбору фактов говорится об ответственности военных Мьянмы за "неизбирательные и непропорциональные атаки, внесудебные казни, произвольное лишение свободы, насильственные исчезновения, разрушение собственности и грабежи". Подчеркивается, что "различные государственные силы совершили серьезные нарушения прав человека". Янги Ли и члены Миссии по сбору фактов при подготовке своих докладов опирались на сведения, собранные за пределами Мьянмы, так как руководство этой страны не направило им приглашение.

25 августа прошлого года боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн в Мьянме. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли свыше 400 человек. По сведениям ООН, из Мьянмы в Бангладеш бежали около 700 тыс. рохинджа.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.