Главы МИД РФ и Индонезии обсудят выполнение договоренностей президентов двух стран

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди на переговорах в Москве во вторник обсудят политическое и экономическое сотрудничество и международные проблемы с акцентом на выполнение договоренностей на высшем уровне.

"13 марта в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Индонезия, - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Повестка переговоров включает широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая наращивание политического диалога, развитие торгово-экономических, гуманитарных связей, а также предметное обсуждение международной и региональной проблематики".

В ведомстве добавили, что Лавров и Марсуди обратят особое внимание на "ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Индонезия Джоко Видодо в мае 2016 года в Сочи".

Президентские договоренности

Путин и Видодо по итогам встречи на полях саммита Россия - АСЕАН 18 мая 2016 года объявили о достижении ряда соглашений. Среди важнейших из них развитие военно-технического сотрудничества. Было условлено укреплять контакты по линии оборонных ведомств и силовых структур, координировать усилия по противодействию международному терроризму, в том числе расширить обмен разведданными. Речь шла также об облегчении визового режима, перспективах создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией и развитии экономических связей.

Часть из достигнутых договоренностей уже реализована. Запущен обмен информацией по возвращающимся из Сирии боевикам, а 14 февраля 2018 года Россия и Индонезия подписали контракт о поставке Джакарте партии истребителей Су-35. 1 марта 2018 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев посетил Джакарту, где встретился с Видодо. Они обсудили важность конструктивного взаимодействия двух стран в области борьбы с международным терроризмом, в том числе вопросы противодействия его финансированию, перспективы наращивания контактов правоохранительных органов, органов юстиции и спецслужб России и Индонезии.

Удалось добиться прогресса в области экономики. По данным Федеральной таможенной службы России, в 2017 году двусторонний товарооборот составил $3,2 млрд, увеличившись на 25,2% по сравнению с 2016 годом.

В интервью ТАСС в августе 2017 года посол Индонезии в России Вахид Суприяди сообщил, что Евразийская экономическая комиссия и правительство Индонезии планируют подписать в начале 2018 года меморандум о взаимопонимании, находится в работе соглашение об упрощении визовых процедур. Среди прочих планов запуск прямого авиасообщения между Москвой и Джакартой.

По оценке МИД РФ, "накопленный потенциал взаимодействия и обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении связей создали необходимые предпосылки для вывода российско-индонезийских отношений на уровень стратегического партнерства".

Безопасность и экономика

Значительное внимание министры, как ожидается, уделят международной проблематике. Индонезия играет важную роль в политической и экономической жизни Азиатско-Тихоокеанского региона, который сталкивается с многочисленными вызовами.

В области безопасности угрозу представляет напряженная ситуация вокруг ядерной программы КНДР. Яблоком раздора между Китаем, Вьетнамом и Филиппинами остается Южно-Китайское море. В Индонезии проживает большое число мусульман, что делает страну одной из ключевых в вопросах противостояния исламистскому терроризму в регионе.

Пути экономического развития региона оказались под вопросом после решения США выйти из Транс-Тихоокеанского партнерства. Между тем заинтересованность в развитии свободной торговли с регионом, прежде всего по линии ЕАЭС, высказывали в Москве.