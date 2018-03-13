Более 52 тыс. человек будут голосовать не по месту прописки в Хабаровском крае и ЕАО

ТАСС, 13 марта. Желание голосовать на выборах президента страны не по месту постоянной регистрации, а по месту фактического пребывания изъявили свыше 52 тыс. жителей Хабаровского края и Еврейской АО. Об этом ТАСС сообщили в избиркомах регионов.

Ранее завершился открытый с 31 января прием заявлений о голосовании по месту пребывания в любом территориальном избиркоме, многофункциональном центре вне зависимости от регистрации избирателя, а также на портале госуслуг. С 25 февраля заявления принимали и участковые комиссии (также вне зависимости от прописки). С 13 марта такие заявления желающие могут подать только в участковые избирательные комиссии по месту регистрации. Сделать это можно до 14 часов 17 марта.

"Всего по Хабаровскому краю подано 46604 заявления на голосование по месту нахождения", - сказал секретарь избирательной комиссии региона Оярс Машков.

Он добавил, что в регионе продолжается досрочное голосование, голос за президента отдали уже свыше 3,1 тыс. из планируемых 6,2 тыс. человек в труднодоступных местностях края. Это "нормальная цифра" для региона, подчеркнул Машков. Всего в Хабаровском крае около 1 млн избирателей.

Как сообщила ТАСС секретарь избиркома Еврейской АО Ольга Ефимова, голосовать по месту пребывания в области будут свыше 5,8 тыс. человек. Всего в ЕАО порядка 130,6 тыс. избирателей.