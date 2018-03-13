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Посольство РФ в США: доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля нет

Политика
13 марта, 5:28 дата обновления: 13 марта, 5:59 UTC+3

Таким образом в дипмиссии отреагировали на высказывания госсекретаря Рекса Тиллерсона о согласии Вашингтона с выводами британских властей насчет этого инцидента

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© Анатолий Бочинин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Сообщения о якобы причастности РФ к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - это очередной пример ложных новостей, никаких доказательств этого нет. Об этом в понедельник журналистам заявили в посольстве России в США в ответ на высказывания госсекретаря Рекса Тиллерсона о согласии Вашингтона с выводами британских властей насчет инцидента в Солсбери.

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"Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?" - сказали в дипмиссии. В диппредставительстве подчеркнули, что "на сегодняшний день нет ни одного доказательства правоты британских, а теперь и американских властей".

"Неужели здесь уже забыт образ [экс-госсекретаря США] Колина Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН (в феврале 2003 года - прим. ТАСС)? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?" - добавили в посольстве.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Мнение британских властей

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Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. При этом Мэй назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

Госдепартамент позже распространил заявление Тиллерсона. Он утверждал, что американские власти "абсолютно уверены в расследовании Великобритании и ее оценках о возможной ответственности России за атаку с применением нервно-паралитического вещества". Госсекретарь обещал "серьезные последствия" для тех, кто организовал и совершил это преступление.

Реакция Москвы

Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте "цирковым шоу", заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Захарова призвала британские власти раскрыть итоги расследования дел Литвиненко, Бориса Березовского, Александра Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Инцидент с экс-полковником ГРУ
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