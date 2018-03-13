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Более семи тысяч жителей Камчатки проголосуют не на домашнем избирательном участке

Политика
13 марта, 5:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В регионе также продолжается досрочное голосование для оленеводов, работников маяков, военных и моряков

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Более 7 тысяч жителей Камчатки будут голосовать на выборах президента России 18 марта не по месту своей регистрации, сообщила ТАСС во вторник секретарь краевой избирательной комиссии Инга Бояркина.

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"Вчера завершился прием заявок на голосование по месту пребывания, то есть не там, где человек зарегистрирован. По предварительным подсчетам, в территориальные избирательные комиссии обратилось 1104 гражданина, в участковые - 3964 человека и в многофункциональные центры - 2198 человек", - сказала Бояркина.

По ее словам, сотрудники избиркомов не фиксируют причину, по которой люди хотят проголосовать вдали от дома. Однако известно, что среди них есть уезжающие в отпуск или командировку, живущие в других регионах, не имеющие местной регистрации военнослужащие, а также студенты, которые проживают в глубинке, а учатся в краевом центре.

Также в регионе продолжается досрочное голосование для оленеводов, работников отдаленных маяков, военных и моряков; оно будет проходить до 17 марта. Уже проголосовал 6371 человек, из них 4941 - это моряки, еще 1430 человек находятся на суше в отдаленных районах. Всего на Камчатке 238 938 избирателей.

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