Более семи тысяч жителей Камчатки проголосуют не на домашнем избирательном участке

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Более 7 тысяч жителей Камчатки будут голосовать на выборах президента России 18 марта не по месту своей регистрации, сообщила ТАСС во вторник секретарь краевой избирательной комиссии Инга Бояркина.

"Вчера завершился прием заявок на голосование по месту пребывания, то есть не там, где человек зарегистрирован. По предварительным подсчетам, в территориальные избирательные комиссии обратилось 1104 гражданина, в участковые - 3964 человека и в многофункциональные центры - 2198 человек", - сказала Бояркина.

По ее словам, сотрудники избиркомов не фиксируют причину, по которой люди хотят проголосовать вдали от дома. Однако известно, что среди них есть уезжающие в отпуск или командировку, живущие в других регионах, не имеющие местной регистрации военнослужащие, а также студенты, которые проживают в глубинке, а учатся в краевом центре.

Также в регионе продолжается досрочное голосование для оленеводов, работников отдаленных маяков, военных и моряков; оно будет проходить до 17 марта. Уже проголосовал 6371 человек, из них 4941 - это моряки, еще 1430 человек находятся на суше в отдаленных районах. Всего на Камчатке 238 938 избирателей.