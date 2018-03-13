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Жители Колымы подали более пяти тысяч заявлений для голосования по месту проживания

Политика
13 марта, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Председатель областной избирательной комиссии Николай Жуков уточнил, что большая часть заявлений касается внутриобластной миграции

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более пяти тысяч заявлений для голосования по месту пребывания поступили в территориальные и участковые избирательные комиссии и МФЦ от жителей Магаданской области. Об этом ТАСС сообщил председатель областной избирательной комиссии Николай Жуков.

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"Без учета портала госуслуг в области на 12 марта для голосования по месту проживания всего подано 5162 заявлений. В территориальные избирательные комиссии - 1143 заявления, в участковые - 2994, в МФЦ - 1025. Большая часть заявлений, из тех, что мы видим, касается внутриобластной миграции: это те люди, которые живут и прописаны в Магаданской области, но голосовать будут за пределами своего населенного пункта", - сказал Жуков.

Он уточнил, что облизбирком пока не знает точно, как увеличилось число избирателей. "На сегодняшний день досрочно на Колыме проголосовало около двух тысяч человек, из них две трети - это приезжие из других регионов", - сказал Жуков.

Накануне завершился прием заявлений для избирателей, желающих проголосовать 18 марта на выборах президента РФ по месту своего фактического пребывания. Студенты, командированные и вахтовые работники могли выбрать любой избирательный участок рядом со своим временным местом жительства. Заявления принимали в территориальных, участковых избирательных комиссиях, МФЦ и через портал госуслуг.

Тому, кто в последние пять дней перед выборами поймет, что голосовать по месту постоянной регистрации не может, например из-за срочной командировки, необходимо оформить специальное заявление в участковой избирательной комиссии до 14:00 по местному времени 17 марта.

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