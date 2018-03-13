Дипломаты РФ в США рассказали о вертолете, замеченном над территорией посольства

ТАСС, 13 марта. Американский вертолет замечен прошлой ночью над территорией посольства России в Вашингтоне. Об этом во вторник в Twitter сообщила сама дипмиссия.

"Что пытался найти американский вертолет на территории российского посольства прошлой ночью? - говорится в заметке. - Странные перебои в системе навигации в центре американской столицы? Или очередная отчаянная попытка найти следы российского вмешательства [в президентские выборы США]?".

What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K — Russia in USA (@RusEmbUSA) 13 March 2018

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Президент Дональд Трамп и его ключевые помощники отвергают подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в избирательный процесс.