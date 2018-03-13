Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дипломаты РФ в США рассказали о вертолете, замеченном над территорией посольства

Политика
13 марта, 6:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В дипмиссии предположили, что это "очередная отчаянная попытка найти следы российского вмешательства в президентские выборы США"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 марта. Американский вертолет замечен прошлой ночью над территорией посольства России в Вашингтоне. Об этом во вторник в Twitter сообщила сама дипмиссия.

"Что пытался найти американский вертолет на территории российского посольства прошлой ночью? - говорится в заметке. - Странные перебои в системе навигации в центре американской столицы? Или очередная отчаянная попытка найти следы российского вмешательства [в президентские выборы США]?".

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Президент Дональд Трамп и его ключевые помощники отвергают подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в избирательный процесс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
2
Глава дипломатии ЕС и премьер-министр Украины обсудили ситуацию в Донбассе и ход реформ
3
Биография Олега Табакова
4
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
Умер Олег Табаков
7
Постпред Сирии при ООН обвинил коалицию во главе с США в убийствах сирийцев и поддержке ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама