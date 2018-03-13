Центр по примирению: Восточную Гуту 13 марта должны покинуть около 100 человек

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 13 марта. /ТАСС/. Первая из двух групп мирных жителей, общая численность которых, как ожидается, составит около 100 человек, вышла из города Дума в Восточной Гуте через гуманитарный коридор к пункту пропуска Эль-Вафедин.

"В результате переговоров между центром по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ в Восточной Гуте была достигнута договоренность о выводе двух групп мирных жителей общей численность порядка 100 человек мирных жителей из города Дума к пункту пропуска в населенном пункте Эль-Вафедин. Среди них есть раненые", - сообщил журналистам во вторник начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

Это третий крупный организованный выход людей из Восточной Гуты - ранее из населенного пункта Мисраба вышли 52 человека, затем территорию Дубай покинули еще 76 человек.