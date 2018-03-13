Депутат Дегтярев предлагает внести в законодательство РФ понятие "информационная война"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил во вторник рассмотреть вопрос о внесении в российское законодательство понятия "информационная война".

Он напомнил, что "расследование гибели бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не завершено, обвинения в адрес России бездоказательны". "Несмотря на это, наши западные "партнеры" уже рассматривают множество вариантов антироссийских санкций", - отмечает депутат.

"Нам стоит занять более жесткую позицию и начать с законодательного закрепления понятия "информационная война". МИД России на основании результатов парламентского или иного расследования смог бы объявлять ту или иную страну находящейся в состоянии "информационной войны против России", - предложил Дегтярев. Он считает, что "такого рода информационно-психологическая война может быть и односторонней, если государство не имеет других средств давления на Россию как конкурента в той или иной сфере".

Либерал-демократ уверен, что "такое официально закрепленное понятие может быть использовано при расследовании преступлений против российских граждан или рассмотрении обвинений в отношении россиян со стороны других государств". Кроме этого, согласно инициативе Дегтярева, "признание того или иного государства находящимся в состоянии информвойны с Россией может повлечь усиление контроля за товарами и услугами, поступающими из данной страны".