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Аксенов призвал крымчан участвовать в выборах президента РФ

Политика
13 марта, 11:06 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, марта. /ТАСС

Глава Крыма назвал каждый голос гарантией свободы и безопасности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал избирателей на территории полуострова принять участие в выборах президента РФ, говорится в обращении главы республики, распространенном его пресс-службой во вторник.

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"К голосованию на полуострове приковано внимание всего мира. И друзья, и враги понимают, что это голосование за Россию. Каждый голос, отданный за Россию, - это гарантия нашей свободы и безопасности. Это гарантия продолжения тех позитивных преобразований, которые происходят в российском Крыму. Призываю вас прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свой выбор", - отметил Аксенов.

По его словам, как и четыре года назад, важен каждый голос. "Сегодня, как и четыре года назад, судьба Крыма и России зависит от каждого из нас", - сказал Аксенов.

Выборы президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года, станут первыми для жителей Крыма и Севастополя. В республике будут работать 1,206 тыс. избирательных участков. В списки внесли 1, 483 млн избирателей.

Спецучастки откроют в зонах строительства Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополь.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Крым Севастополь Выборы президента РФ - 2018
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