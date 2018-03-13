Аксенов призвал крымчан участвовать в выборах президента РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал избирателей на территории полуострова принять участие в выборах президента РФ, говорится в обращении главы республики, распространенном его пресс-службой во вторник.

"К голосованию на полуострове приковано внимание всего мира. И друзья, и враги понимают, что это голосование за Россию. Каждый голос, отданный за Россию, - это гарантия нашей свободы и безопасности. Это гарантия продолжения тех позитивных преобразований, которые происходят в российском Крыму. Призываю вас прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свой выбор", - отметил Аксенов.

По его словам, как и четыре года назад, важен каждый голос. "Сегодня, как и четыре года назад, судьба Крыма и России зависит от каждого из нас", - сказал Аксенов.

Выборы президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года, станут первыми для жителей Крыма и Севастополя. В республике будут работать 1,206 тыс. избирательных участков. В списки внесли 1, 483 млн избирателей.

Спецучастки откроют в зонах строительства Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополь.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.