Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров 13 марта встретится с помощником президента Республики Корея

Политика
13 марта, 11:06 дата обновления: 13 марта, 11:11 UTC+3

Глава МИД России проведет переговоры с Чон Ый Ёном в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет встречу с начальником Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Сегодня министр проведет встречу с представителем Южной Кореи Чон Ый Ёном", - сказал дипломат.

Помощник президента Республики Корея прибудет в Москву с двухдневным визитом во вторник. Планируется, что в ходе визита Чон Ый Ён информирует российскую сторону об итогах его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась на прошлой неделе в Пхеньяне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Лавров, Сергей Викторович Моргулов, Игорь Владимирович
Страны
КНДР Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
3
Биография Олега Табакова
4
Умер Олег Табаков
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
"Берегите детей от плохих затей"
7
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама