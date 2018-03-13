Лавров 13 марта встретится с помощником президента Республики Корея

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет встречу с начальником Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Сегодня министр проведет встречу с представителем Южной Кореи Чон Ый Ёном", - сказал дипломат.

Помощник президента Республики Корея прибудет в Москву с двухдневным визитом во вторник. Планируется, что в ходе визита Чон Ый Ён информирует российскую сторону об итогах его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась на прошлой неделе в Пхеньяне.