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Памфилова обсудила ход президентской кампании с главой миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

Политика
13 марта, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Председатель ЦИК обсудила с Яном Петерсеном промежуточные итоги наблюдения за кампанией и подготовку ко дню голосования

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обсудила с главой миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборах президента РФ Яном Петерсеном промежуточные итоги наблюдения за кампанией и подготовку ко дню голосования. Об этом сообщается во вторник на сайте ЦИК.

Встреча состоялась 12 марта. "В ходе беседы состоялось обсуждение промежуточного доклада миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, представленного 2 марта, а также ряда аспектов проведения мониторинга избирательной кампании. Элла Памфилова поделилась своим мнением относительно представленного доклада и подробно ответила на все вопросы участников миссии о различных направлениях текущей работы по подготовке выборов", - говорится в релизе.

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Миссия БДИПЧ ОБСЕ начала свою работу в России 5 февраля. В состав миссии входят 60 долгосрочных наблюдателей из 25 стран. Ожидается, что в день выборов 18 марта БДИПЧ ОБСЕ дополнительно привлечет 420 краткосрочных наблюдателей.

В промежуточном отчете миссии, опубликованном 5 марта, говорится, что "предвыборная кампания проходила в целом довольно сдержанно, но заметно активизировалась в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля". Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ пришли к выводу, что уличная агитационная кампания кандидатов носит ограниченный характер, при этом "большое внимание по всей стране привлекают усилия разнообразных лиц, в том числе местных администраций, частных и государственных предприятий, которые одновременно запустили различные инициативы с целью повышения явки избирателей".

В докладе также отмечается, что подготовка к выборам проходит с соблюдением установленных в законодательстве сроков, ЦИК регулярно проводит публичные заседания с подробными обсуждениями по множеству вопросов, "включая обвинения в адрес местных администраций во вмешательстве в избирательный процесс".

Кроме того, наблюдатели констатировали, что ЦИК проводит полноценную кампанию по информированию избирателей. В отчете отмечается, что с момента прошлых президентских выборов в нормативно-правовую базу, регулирующую выборы, несколько раз вносились изменения, в последний раз - в декабре 2017 года, и некоторые из поправок касались выполнения предыдущих рекомендаций БДИПЧ. Однако "ряд других рекомендаций, касающихся свободы выражения мнений, свободы собраний и объединений, пока остаются без внимания", утверждается в документе.

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