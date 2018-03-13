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Моргулов: предмет переговоров лидеров США и КНДР пока не очень ясен

Политика
13 марта, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Для проведения встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына нужно знать предмет переговоров, но пока что он не очень ясен. Такое мнение во вторник журналистам высказал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Надо знать предмет переговоров, а он пока не очень ясен", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров лидеров США и КНДР в ближайшее время.

5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун посетили Пхеньян, где провели четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам поездки стало известно, что достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.

8 марта Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

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Персоны
Ким Чен Ын Сандерс, Сара Трамп, Дональд Моргулов, Игорь Владимирович
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США КНДР Россия Республика Корея
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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