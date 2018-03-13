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В Москве безопасность во время выборов президента РФ обеспечат более 17 тыс. человек

Политика
13 марта, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Предварительно участки обследуют с применением технических средств и служебных собак

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 17 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, сотрудников ЧОП и дружинников будут обеспечивать безопасность в Москве на выборах президента России 18 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 17 тыс. сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей народных дружин и общественных формирований", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе столичного главка отметили, что в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов столичной полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий. "В период подготовки к проведению выборов президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак", - отметили в пресс-службе.

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