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Лавров: отношения Москвы и Джакарты вышли на уровень стратегического партнерства

Политика
13 марта, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что Россия и Индонезия сотрудничают в торгово-экономической сфере, военно-технической и гуманитарной областях

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российско-индонезийские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с индонезийской коллегой Ретно Марсуди.

"Наши страны сотрудничают в торгово-экономической сфере, военно-технической области, гуманитарной. В целом мы считаем, что наши отношения вышли на уровень стратегического партнерства", - сказал он, подчеркнув регулярный диалог на высшем и высоком уровнях.

"Это хорошая возможность провести подробные переговоры по всем двусторонними вопросам и по вопросам международной повестки дня, которые могут стать предметом совместной деятельности в Организации Объединенных Наций, в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом активного участия России в мероприятиях по линии АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии)", - отметил Лавров.

В свою очередь индонезийский министр, для которой нынешний визит в Россию является первым в этом качестве, отметила, что рассчитывает на продуктивные переговоры с российским коллегой. "Сегодня я очень надеюсь предметно и конкретно обсудить вопросы двусторонних отношений, а также международной повестки дня", - сказала Марсуди.

Она подчеркнула, что главной целью этих переговоров является обсуждение экономического сотрудничества. "Мы очень рады тому, как развиваются отношения, и этот визит нацелен, в первую очередь, укрепить экономические отношения между нашими странами, поскольку наша страна - одна из крупнейших экономик в регионе Восточной Азии", - заявила глава МИД Индонезии.

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Персоны
Марсуди, Ретно Лавров, Сергей Викторович
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