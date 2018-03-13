ЦИК: до 72 тыс. граждан РФ могут проголосовать на территории Украины

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. До 72 тыс. граждан России, находящихся на консульском учете на Украине, смогут проголосовать на выборах президента РФ 18 марта, однако в ЦИК РФ ожидают, что на участки придут немногие. Об этом сообщил ТАСС во вторник член Центризбиркома России Василий Лихачев.

"На консульском учете сегодня 72 тыс. человек по всей Украине", - сказал он.

Лихачев отметил, что количество россиян, состоящих на консульском учете на Украине, значительно уменьшилось по сравнению с 2016 годом, когда проходили выборы в Госдуму.

Как сообщалось ранее, избирательные участки 18 марта будут открыты в посольстве РФ в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

Объединенные силы украинских националистов - "Свобода", "Правый сектор" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС), и "Национальный корпус" - ранее заявили о планах заблокировать проходы в здания российских диппредставительств, чтобы не допустить голосования. МИД РФ 13 марта выпустил заявление, в котором выразил озабоченность этими намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций. Москва потребовала от властей Украины безусловного обеспечения безопасности посольства России в Киеве, российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения любых препятствий для их полноценного функционирования и для свободного посещения гражданами России.

Тревожные сигналы

"Мы исходим из того, что задача ЦИК - создать условия для голосования, эту задачу ЦИК выполнил", - сказал Лихачев.

Он отметил, что, как и во время выборов в Госдуму в 2016 году, на Украине вопросы безопасности выходят на первый план, "в том числе и безопасности консульских учреждений, безопасности физического свойства российских дипломатов, представителей административно-технического состава и граждан, которые собираются голосовать 18 марта".

"Сигналы идут, действительно, предельно тревожные, о действиях "Правого сектора" и еще радикальных организаций. <…> Эти сигналы говорят о том, что нельзя не учитывать разного рода угрозы, которые усиливаются с каждым днем. Тем не менее, выборы пройдут, естественно, количество голосующих будет очень небольшое", - подчеркнул Лихачев.

Он уточнил, что на выборах в Госдуму в 2016 году на Украине проголосовало 0,6% граждан РФ, состоящих на учете, что стало самым низким результатом по явке россиян на этих выборах.