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Представители ОБСЕ будут мониторить обстановку в Киеве в день выборов президента РФ

Политика
13 марта, 13:31 UTC+3 МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Сообщается, что на консульском учете на территории Украины состоит 72 тыс. граждан России

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ОБСЕ будет по просьбе России следить за обстановкой вокруг посольства РФ в Киеве в день выборов президента России 18 марта. Об этом сообщил ТАСС во вторник член Центризбиркома России Василий Лихачев.

"Очень важно, что наши представители в штаб-квартире ОБСЕ вышли на руководство этой международной организации и попросили оказать содействие в плане мониторинга обстановки, которая будет складываться на Украине в день голосования. Европейская структура пошла навстречу, сказала, что они будут проводить мониторинг", - сказал он.

"Ситуацию, в частности в Киеве на базе нашего посольства, они будут мониторить и анализировать", - уточнил член Центризбиркома.

Как сообщалось ранее, избирательные участки 18 марта будут открыты в посольстве РФ в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове. По словам Лихачева, на консульском учете на территории Украины состоит 72 тыс. граждан РФ.

Объединенные силы украинских националистов - "Свобода", "Правый сектор" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС), и "Национальный корпус" - ранее заявили о планах заблокировать проходы в здания российских диппредставительств, чтобы не допустить голосования. МИД РФ 13 марта выпустил заявление, в котором выразил озабоченность этими намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций. Москва потребовала от властей Украины безусловного обеспечения безопасности посольства России в Киеве, российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения любых препятствий для их полноценного функционирования и для свободного посещения гражданами России.

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