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НОМ на площадке "Ночь выборов" будет дважды в час сообщать о ходе наблюдения за выборами

Политика
13 марта, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" запустит работу ситуационного центра 17 марта

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов 2018. Life" будет информировать о ходе наблюдения за выборами президента РФ. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"Мы разворачиваем ситуационный центр 17 марта, но основная его часть придется с 12 часов 18-го числа на площадке "Ночь выборов". Если вы хотите знать, как проходят выборы в стране, какие есть сообщения о нарушения, как эти сообщения подтверждаются или опровергаются, как решаются различные проблемы, это все будет на этой площадке "Ночь выборов" во время включений "Национального общественного мониторинга", - сказал он.

По словам Коломойцева, информация от наблюдателей будет предоставляться два раза в час. "Каждый час два раза "Национальный общественный мониторинг" будет давать эту информацию, мы будем включать в прямой эфир наших наблюдателей, наших представителей в регионах, международных наблюдателей", - проинформировал координатор НОМ.

"Национальный общественный мониторинг" является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.

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