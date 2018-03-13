Лавров: Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, согласно Конвенции по запрещению химоружия Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества.

"При этом запрашиваемая сторона имеет полное право получить доступ к тому веществу, о применении которого идет речь, чтобы иметь возможность провести собственный анализ данной субстанции, - указал министр. - Как только появились слухи, раздуваемые практически всеми представителями английского руководства на счет того, что в отравлении Скрипаля задействовано вещество, произведенное в РФ, мы сразу же запросили официальной нотой доступ к этому веществу, чтобы наши эксперты могли проанализировать его".

"В той же ноте мы потребовали предоставить нам доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль - российская гражданка. На эти абсолютно закономерные требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано", - обратил внимание глава МИД РФ и призвал Лондон соблюдать свои обязательства, "прежде чем ставить ультиматумы".

При этом министр заявил, что Москва ответит на запрос Лондона по отравляющему веществу, если он будет направлен в соответствии с нормами Конвенции о запрещении химического оружия. "Если те процедуры, которые предусмотрены в конвенции, будут выполнены, я вас уверяю, что РФ выполнит свои обязательства и ответит на соответствующий запрос в то время, которое отводится на подготовку ответа", - сказал глава МИД РФ. Ранее Лавров указал, что для ответа на подобный вопрос конвенция предусматривает 10 дней.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал он, отвечая на вопрос британской журналистки о причастности РФ. Кроме того, Лавров обратил внимание СМИ на тот факт, что в блогосфере заявления "переворачиваются с ног на голову".

"Как в случае с делом [Александра] Литвиненко (экс-сотрудник ФСБ, отравленный в Лондоне в 2006 году), когда мы начали сотрудничать с расследованием, а потом оно было засекречено. Нам сказали, что не представляется возможным предоставить всю информацию. Также и сейчас все начинается. Нам ничего не дают в ответ на наше обращение", - подчеркнул министр.

Он также посоветовал британской журналистке подробно изложить его ответ на заданный вопрос: "Россия не виновна и готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее словам, боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в России.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Они находятся в больнице в критическом состоянии.