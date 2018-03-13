Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бабурин и Сурайкин подтвердили свое участие в онлайн-марафоне "Ночь выборов 2018. Life"

Политика
13 марта, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

О намерении принять участие в онлайн-марафоне заявили представители штаба Владимира Путина, а также штабов кандидатов от ЛДПР и Партии роста

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин и кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин подтвердили свое участие в онлайн-марафоне "Ночь выборов 2018. Life", который пройдет в день выборов президента России, 18 марта, с 12 часов дня до часу ночи 19 марта на площадке "Известия Холл". Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава оргкомитета мероприятия, политтехнолог Дмитрий Гусев.

"На сегодня уже подтвердились абсолютно точно Бабурин с Сурайкиным", - сказал он.

Гусев добавил, что о намерении принять участие в онлайн-марафоне заявили представители штаба Владимира Путина. Кроме того, прийти на "Ночь выборов", по его словам, готовы представители штабов кандидатов от ЛДПР, КПРФ, а также штаба Бориса Титова (кандидат от Партии роста).

Гусев пожаловался на то, что единственный штаб, от которого пока не удалось получить информацию, - это штаб Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"). "Это единственный штаб, который дает нам наименьшее количество обратной связи", - рассказал политтехнолог.

"Мы предложили всем штабам, большинство из них откликнулись, провести в пресс-центре [онлайн-марафона] свои итоговые пресс-конференции по итогам выборов", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович
Темы
КПРФ ЛДПР "Коммунисты России" Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
Первой женщиной-директором ЦРУ стала Джина Хэспел
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
5
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
6
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
7
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама