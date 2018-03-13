Бабурин и Сурайкин подтвердили свое участие в онлайн-марафоне "Ночь выборов 2018. Life"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин и кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин подтвердили свое участие в онлайн-марафоне "Ночь выборов 2018. Life", который пройдет в день выборов президента России, 18 марта, с 12 часов дня до часу ночи 19 марта на площадке "Известия Холл". Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава оргкомитета мероприятия, политтехнолог Дмитрий Гусев.

"На сегодня уже подтвердились абсолютно точно Бабурин с Сурайкиным", - сказал он.

Гусев добавил, что о намерении принять участие в онлайн-марафоне заявили представители штаба Владимира Путина. Кроме того, прийти на "Ночь выборов", по его словам, готовы представители штабов кандидатов от ЛДПР, КПРФ, а также штаба Бориса Титова (кандидат от Партии роста).

Гусев пожаловался на то, что единственный штаб, от которого пока не удалось получить информацию, - это штаб Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"). "Это единственный штаб, который дает нам наименьшее количество обратной связи", - рассказал политтехнолог.

"Мы предложили всем штабам, большинство из них откликнулись, провести в пресс-центре [онлайн-марафона] свои итоговые пресс-конференции по итогам выборов", - добавил он.