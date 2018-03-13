Лавров: США не смогли выполнить свои обязательства по последней резолюции по Сирии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Намерение США внести в СБ ООН новый проект резолюции по Сирии говорит о провале Вашингтона в выполнении резолюции 2401 по прекращению огня в этой арабской республике. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Те, кто находятся "на земле" внутри Восточной Гуты и которыми верховодит "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС), не хотят выполнять своих обязательств. Они хотят только одного: чтобы правительство перестало стрелять и они получили передышку. Этой передышки террористам СБ не обещал, более того, он им сказал, что ее не будет, - отметил Лавров. - Другой аспект проблемы - это наши западные партнеры, которые не скрывают, что имеют очень тесные контакты с теми, кто в Восточной Гуте сейчас находится, и которые не смогли выполнить свое обязательство по резолюции 2401, заключающееся в том, что им надо повлиять на своих подопечных, приструнить их и заставить прекратить обстреливать жилые кварталы".

"Ни того, ни другого западные коллеги во главе с США не сделали. То, что вчера [постпред США при ООН] Никки Хейли пригрозила внести новую резолюцию, означает только одно - они провалились в выполнении предыдущей резолюции", - подчеркнул министр.

По его словам, проект США "уже не содержит каких-либо исключений для террористов и касается не всей Сирии, как это было в резолюции 2401, а только Восточной Гуты". "Это наводит на мысль о том, что, во-первых, американская коалиция озабочена не столько подавлением остатков терроризма, сколько сохранением военного раздражителя для режима. И, во-вторых, раз уж речь только о Восточной Гуте, то это то самое место, где можно наиболее серьезно наносить ущерб столице Сирии и тем самым готовить почву, наверное, для того самого плана "Б", который Вашингтон последовательно отрицает, но все больше и больше фактов, которые подтверждают, что речь идет о курсе на смену режима и на развал Сирии", - сказал Лавров.

Он обратил внимание, что "новый американский замысел исключает какое-либо касательство к гуманитарной ситуации в Ракке и контролируемом американцами лагере беженцев Эр-Рукбан, куда ООН не может получить доступ". "Вообще ни о каком другом месте на территории Сирии речи не идет", - добавил глава МИД РФ.

Новый проект резолюции от США

Как сообщило ранее агентство Reuters, США внесли в Совет Безопасности ООН проект новой резолюции, в котором содержится требование ввести перемирие сроком на 30 дней в Дамаске и его пригороде Восточной Гуте. В проекте документа генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предлагается срочно разработать предложения по мониторингу соблюдения предлагаемого перемирия.

Как заявила Хейли, принятие этого документа необходимо, так как резолюция об установлении 30-дневной гуманитарной паузы, одобренная Совбезом 24 февраля, не достигла поставленной цели. Ответственность за это она возложила на Дамаск и Россию, которые, по ее словам, и не собирались выполнять резолюцию под предлогом того, что она позволяет продолжать контртеррористические операции.

Зоны деэскалации

Москва не считает, что на данном этапе целесообразно обсуждать увеличение числа зон деэскалации в Сирии, сообщил глава российского МИД.

По его словам, на предстоящей 16 марта в Астане встрече глав внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции будет обсуждаться тематика зон деэскалации.

"Не думаю, что мы сейчас должны обязательно стремиться увеличить их количество, расширить их площадь. Сейчас главное - обеспечить их функционирование в том режиме, который был согласован", - отметил министр.

"Наиболее актуальной задачей сейчас является не допустить продолжения грубейшего нарушения этого режима в Восточной Гуте", - добавил министр.

В сентябре прошлого года страны - гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии: на юго-западе страны, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

Заявления США

Лавров также заявил, что последствия нового удара США по Сирии, о возможности которого говорила в Совете Безопасности ООН постоянный представитель США Никки Хейли, будут самыми тяжелыми.

"Если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжелыми, - сказал он. - И госпожа Хейли должна понимать, что одно дело - безответственно эксплуатировать микрофон в СБ ООН, а другое дело - когда военные, и российские, и американские, - имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, что можно и что нельзя делать".

"Американская коалиция это прекрасно знает", - добавил глава МИД РФ.

"Когда на фоне очевидного провала выполнить резолюцию 2401 в той части, которая касается боевиков и спонсирующего их Запада, выдвигаются новые резолюции под предлогом того, что это Россия, Иран и сирийское правительство не смогли обеспечить требования предыдущей резолюции, и еще при этом делается заявление госпожой Хейли о том, что США, конечно, мирная нация, но могут в любой момент нанести удар по силам в САР, как они это сделали год назад, ударив по авиабазе Шайрат, у меня даже не остается нормальных терминов, чтобы все это описать", - отметил Лавров.

12 марта постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском.

Во вторник начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США по Дамаску, если возникнет угроза находящимся там российским военным.

Удар по авиабазе Шайрат

В ночь на 7 апреля 2017 года Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля 2016 года разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.