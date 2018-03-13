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Посол Великобритании вызван в МИД РФ

Политика
13 марта, 13:51 дата обновления: 13 марта, 13:59 UTC+3

Накануне британский премьер обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве вызван во вторник в МИД РФ.

Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

"Сегодня в МИД вызван посол Великобритании в России", - информировали в министерстве.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". Боевое нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработано в России. В этой связи посол РФ в Лондоне Александр Яковенко был вызван в британский МИД в связи с делом о предполагаемом отравлении.

В свою очередь глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля. По его словам, Россия ответит на запрос Великобритании, если он будет направлен в соответствии с нормами Конвенции о запрещении химического оружия. 

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