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Оргкомитет "Ночи выборов 2018. Life" пригласил на марафон членов "Голоса"

Политика
13 марта, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Онлайн-марафон пройдет в день выборов президента России с 12 часов дня 18 марта до часу ночи 19 марта

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Оргкомитет онлайн-марафона "Ночь выборов 2018. Life" направил приглашения принять участие в мероприятии, которое пройдет в день выборов президента России с 12 часов дня 18 марта до часу ночи 19 марта на площадке "Известия Холл", представителям движения в защиту прав наблюдателей "Голос". Об этом рассказал во вторник глава оргкомитета мероприятия, политтехнолог Дмитрий Гусев.

"Мы приглашаем все миссии наблюдателей: и "Голос", и "За чистые выборы", и миссию ОБСЕ - мы всех приглашаем к нам на площадку", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Отвечая на вопрос, направил ли оргкомитет приглашение представителям блогера Алексея Навального, федеральный координатор ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" [НОМ] Роман Коломойцев отметил, что, поскольку Навальный не является кандидатом в президенты, то он не может отправлять наблюдателей на участки. Однако, по его словам, представители блогера могут быть выставлены в качестве наблюдателей другими организациями. "Оргкомитет "Ночи выборов" и НОМ направляет приглашения всем организациям [наблюдателей]… Очень надеемся, очень всех приглашаем", - заключил Коломойцев.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что все наблюдатели, в том числе представители движения "Голос" и сторонники блогера Алексея Навального, будут востребованы во время выборов президента РФ.

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Выборы президента РФ - 2018
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