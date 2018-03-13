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В Андорре впервые откроется избирательный участок во время выборов президента России

Политика
13 марта, 14:49 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 13, марта. /ТАСС

Российский посол в Испании Юрий Корчагин сообщил, что раньше находящиеся в княжестве граждане РФ пользовались участком, расположенным в Барселоне

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МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Избирательный участок в ходе выборов президента России 18 марта впервые будет открыт в Андорре. Об этом заявил в беседе с журналистами российский посол в Испании Юрий Корчагин.

"На сегодня мы провели уже восемь досрочных голосований: в Аликанте, Леоне, Малаге, Марбелье, Валенсии, Сан-Себастьяне, Альмерии, на Балеарских островах, предстоит еще одно в городе Виго, - рассказал дипломат. - В день выборов мы проводим голосования на специально образованных избирательных участках: Мадрид, Барселона, Сарагоса, Адехе, Севилья".

"Впервые будет открыт участок в Андорре, раньше находящиеся там граждане России пользовались участком, расположенным в Барселоне, но в этот раз мы решили образовать участок в самом княжестве, - поделился он. - Исходим из того, что этот первый опыт будет позитивным".

Отвечая на вопрос, возникали ли сложности при организации выборов, посол подчеркнул, что "трудности, скорее, связаны с логистикой переездов, перелетов, возвращений". "Что же до избирателей, то при досрочном голосовании люди шли с хорошим настроением, атмосфера доброжелательная, - отметил Корчагин. - Досрочные голосования прошли без инцидентов".

"Многие испанцы в беседах со мной отмечают, что наш закон о выборах очень современный и прогрессивный, так как позволяет гражданину России за рубежом лично прийти на участок и проголосовать, - сказал Корчагин. - При этом сами испанцы, например, за рубежом голосуют по почте. Такой формат, на их взгляд, громоздкий и нуждается в совершенствовании".

Важные аспекты

"Мы решительно настроены на то, чтобы создать все необходимые условия, дабы российские граждане, проживающие или временно находящиеся в Испании, могли воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах президента, - заверил Корчагин. - Чтобы обеспечить такие условия, необходимо работать по трем направлениям".

"Первое - нужно поддерживать плотную связь с центром, с Россией, с Москвой, чтобы своевременно получить все материалы для проведения голосования", - отметил дипломат. Он поблагодарил ЦИК и МИД России за "эффективное оказание консультационных услуг и направление всей необходимой документации".

"Второй аспект: чтобы провести выборы за границей, нужно получить согласие властей страны пребывания", - поделился Корчагин. Для этого посольство заблаговременно обратилось к испанской и андоррской сторонам. Как рассказал глава диппредставительства, испанцы не просто дали добро на проведение в королевстве выборов, но и "готовы в случае необходимости оказать содействие, в частности, в предоставлении помещений для голосования или даже кабин для голосования".

"В нашем обращении содержался и пункт об обеспечении безопасности", - подчеркнул посол, уточнив, что "силы правопорядка присутствовали на всех участках, на которых проводилось досрочное голосование".

По словам дипломата, третье важное направление - информационное: люди должны знать, где они могут проголосовать. Для этого посольство задействует русскоязычные и испанские СМИ, собственный сайт, соцсети и возможности координационного совета соотечественников, ассоциаций соотечественников, которых в Испании больше 70. "Если говорить о количестве проголосовавших досрочно, то это число - 1288 человек - превышает то, которое было зафиксировано в ходе позапрошлогоднего голосования на выборах в Госдуму", - заключил Корчагин.

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