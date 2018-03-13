Крым готов принять международных наблюдателей в ходе выборов президента РФ 18 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Республика Крым готова принять международных наблюдателей 18 марта, в день голосования на выборах президента РФ, сообщил во вторник журналистам председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев.

"Регистрация международных наблюдателей - это прерогатива ЦИК. Если таковые будут зарегистрированы и окажутся в Крыму, мы рады и готовы показать им любые из 1,2 тыс. [избирательных] участков, которые у нас образованы, покажем, как организовано это голосование", - сказал Малышев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он заверил, что крымский избирком будет "всячески способствовать" работе международных наблюдателей в Крыму, если они приедут на полуостров.

"Кто и сколько их будет, я сказать не могу, у нас пока такой информации нет. Но я уверен, что наверняка кто-то будет, тогда мы проинформируем и скажем об этом", - добавил глава регионального избиркома.

В регионе в день голосования откроют около 1,2 тыс. избирательных участков, около 500 из них оборудуют видеокамерами. Проголосовать на выборах президента РФ смогут около 1,5 млн жителей Крыма. Ранее сообщалось, что организация выборов главы государства в Крыму обойдется в 163,5 млн рублей.