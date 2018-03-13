Путин прибыл с рабочим визитом в Дагестан

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "в Махачкале у президента запланирована встреча с представителями общественности республики".

"Позднее он также проведет отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана", - добавил Песков.

В качестве президента РФ Путин в предыдущий раз был в Дагестане в феврале 2008 года, когда в ходе посещения ряда воинских частей на Северном Кавказе глава государства приехал, в том числе, в расположение 33-й отдельной мотострелковой горной бригады в дагестанском селении Ботлих.