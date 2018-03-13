Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин прибыл с рабочим визитом в Дагестан

Политика
13 марта, 14:51 UTC+3

Президент РФ встретится с общественностью и проведет совещание по развитию республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "в Махачкале у президента запланирована встреча с представителями общественности республики".

"Позднее он также проведет отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана", - добавил Песков.

В качестве президента РФ Путин в предыдущий раз был в Дагестане в феврале 2008 года, когда в ходе посещения ряда воинских частей на Северном Кавказе глава государства приехал, в том числе, в расположение 33-й отдельной мотострелковой горной бригады в дагестанском селении Ботлих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
Первой женщиной-директором ЦРУ стала Джина Хэспел
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
5
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
6
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
7
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама