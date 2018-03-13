Володин возложил на Великобританию ответственность за покушение на Скрипаля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что ответственность за покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и других граждан РФ лежит на Великобритании, а ее премьер-министр Тереза Мэй пытается отвести подозрения от своей страны.

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны. И хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии. Это совершенно очевидно. Более того: история и с Литвиненко, и с Березовским еще раз это подтверждает", - сказал Володин журналистам во вторник.

Он отметил, что как только со стороны граждан РФ возникли попытки вернуться на родину, "с ними стали происходить несчастные случаи".

"Парламенту Великобритании следовало бы разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью. Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании, потому что Россия не только не имеет к этому отношения, но, анализируя эту ситуацию со всех сторон, просто по определению никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило", - заключил спикер нижней палаты.

Дело Скрипаля

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента, заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. При этом Мэй назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте цирковым шоу, заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Захарова призвала британские власти раскрыть итоги расследования дел Литвиненко, Бориса Березовского, Александра Перепиличного и многих других, кто "загадочно умер на британской земле".