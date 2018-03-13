Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин посетит строящийся Крымский мост и осмотрит новый комплекс аэропорта Симферополя

Политика
13 марта, 15:09 дата обновления: 13 марта, 15:13 UTC+3

Президент 14 марта совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин совершит 14 марта рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа - Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь. В ходе поездки глава государства посетит строящийся Крымский мост и осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь.

СПЕЦПРОЕКТ

Крымский мост: главные факты о стройке века

В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, глава государства также побывает в Севастополе.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Это самый длинный мост в России и Европе, его протяженность составит 19 км. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части. К настоящему времени завершено сооружение основных конструкций автодорожной части, ведется укладка асфальтового покрытия, установка барьерного ограждения и опор освещения. На объекте трудятся больше 10 тыс. строителей. По графику сдача автодорожной части Крымского моста запланирована в декабре 2018 года, железнодорожной - в конце 2019 года.

Аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь площадью более 78 тыс. кв. м началось в мае 2016 года. Он рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн. В эксплуатацию также будет введена отремонтированная и удлиненная взлетно-посадочная полоса с новыми рулежными дорожками. Работы планируется завершить к летнему туристическому сезону 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
Первой женщиной-директором ЦРУ стала Джина Хэспел
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
5
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
6
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
7
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама