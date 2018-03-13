Путин посетит строящийся Крымский мост и осмотрит новый комплекс аэропорта Симферополя

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин совершит 14 марта рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа - Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь. В ходе поездки глава государства посетит строящийся Крымский мост и осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь.

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Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, глава государства также побывает в Севастополе.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Это самый длинный мост в России и Европе, его протяженность составит 19 км. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части. К настоящему времени завершено сооружение основных конструкций автодорожной части, ведется укладка асфальтового покрытия, установка барьерного ограждения и опор освещения. На объекте трудятся больше 10 тыс. строителей. По графику сдача автодорожной части Крымского моста запланирована в декабре 2018 года, железнодорожной - в конце 2019 года.

Аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь площадью более 78 тыс. кв. м началось в мае 2016 года. Он рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн. В эксплуатацию также будет введена отремонтированная и удлиненная взлетно-посадочная полоса с новыми рулежными дорожками. Работы планируется завершить к летнему туристическому сезону 2018 года.