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Володин не исключил ответных мер в случае ограничения работы СМИ РФ в Великобритании

Политика
13 марта, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Спикер Госдумы уточнил, что у властей Великобритании "нет никаких оснований даже обсуждать тему преследования наших российских СМИ"

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает принятия Россией симметричных мер по отношению к британским СМИ, если в Великобритании будут введены ограничительные меры в отношении российских средств массовой информации в связи с покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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"Необходимо исходить из того, что здесь нет никаких оснований даже обсуждать тему преследования наших российских СМИ на территории Великобритании, как и не было оснований для того, чтобы обсуждать эти вопросы по отношению к нашим СМИ на территории США. Но если по этому пути представители власти Великобритании пойдут, то, конечно, мы будем продумывать зеркальные ответы. И однозначно сделаем это", - заявил Володин журналистам во вторник.

Дело Скрипаля

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента, заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. При этом Мэй назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте цирковым шоу, заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Захарова призвала британские власти раскрыть итоги расследования дел Литвиненко, Бориса Березовского, Александра Перепиличного и многих других, кто "загадочно умер на британской земле".

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Темы
Дело Литвиненко Инцидент с экс-полковником ГРУ
Персоны
Мэй, Тереза Володин, Вячеслав Викторович Захарова, Мария Владимировна
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