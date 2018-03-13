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В избиркоме Крыма назвали ошибкой заявления ЕС о непризнании выборов президента в регионе

Политика
13 марта, 15:35 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, марта. /ТАСС

Председатель республиканского избиркома Михаил Малышев выразил уверенность, что со временем позиция ЕС изменится

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Председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев

Председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев

© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Председатель избиркома Крыма Михаил Малышев расценил как ошибку заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о непризнании Евросоюзом выборов президента РФ на полуострове. Накануне Могерини на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве заявила, что ЕС не признает выборы президента РФ на территории Крыма, которые должны состояться 18 марта 2018 года.

"По заявлению Могерини. Мне кажется, что довольно-таки ошибочно это заявление. И ошибка заключается в том, что она, видимо, не хочет (понимать) и не понимает, что Крым является частью России", - заявил Малышев журналистам во вторник.

По его мнению, заявления представителей ЕС никак не отразятся на проведении выборов в регионе, а со временем их позиция и вовсе изменится.

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"А как же тогда это будет в общегосударственном масштабе рассматриваться? Что, они будут говорить, что вообще выборы недействительны? Крым - это часть России, тут будут проходить выборы как в Хабаровском крае, как на Камчатке, как в Сыктывкаре <...> Здесь вопросов нет, и, я думаю, что со временем эту ошибку они поправят", - полагает Малышев.

Он напомнил, что многочисленные заявления о недействительности проведения выборов в Крыму звучат и со стороны Украины, но они, по его словам, никак не отразились на подготовке к выборам и не отразятся на их проведении. "Что касается украинских заявлений о неограниченном количестве возбужденных уголовных дел (в связи с проведением выборов президента РФ в Крыму) или о том, что они будут обращаться в различные инстанции, я рассматриваю как сезонные обострения украинских политиков <...> Это никак не повлияло на подготовку выборов и никак не повлияет на единый день голосования, пусть поговорят <...> Тем самым они пытаются о себе напоминать", - уверен Малышев.

Выборы президента РФ пройдут в Крыму впервые, 18 марта в республике откроется около 1,2 тыс. избирательных участков, проголосовать смогут около 1,5 млн жителей региона. Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.

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