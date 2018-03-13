Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин одобрил проект об обмене геопространственными данными в интересах армий стран СНГ

Политика
13 марта, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В связи с этим распоряжением Минобороны поручено провести совместные с МИД РФ переговоры с уполномоченными представителями СНГ, по итогам которых подписать соглашение от имени правительства России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проекте соглашения в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил СНГ. Документ от 9 марта опубликован на официальном портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минобороны, согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с государствами - участниками Содружества Независимых Государств проект соглашения о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств - участников СНГ", - говорится в распоряжении.

Минобороны в связи с этим поручено провести совместные с МИД РФ переговоры с уполномоченными представителями СНГ и по достижении договоренности подписать это соглашение от имени правительства России.

Проект соглашения предполагает, что его стороны создадут банки геопространственной информации и будут обменивать информацией, содержащейся в этих банках, а также информацией о возможностях и потребностях сторон в этих данных. Кроме того, стороны будут проводить обучение специалистов по работе с геопространственной информацией и обмен опытом в формированию соответствующих банков данных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
3
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
4
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
7
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама