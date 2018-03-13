Кабмин одобрил проект об обмене геопространственными данными в интересах армий стран СНГ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проекте соглашения в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил СНГ. Документ от 9 марта опубликован на официальном портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минобороны, согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с государствами - участниками Содружества Независимых Государств проект соглашения о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств - участников СНГ", - говорится в распоряжении.

Минобороны в связи с этим поручено провести совместные с МИД РФ переговоры с уполномоченными представителями СНГ и по достижении договоренности подписать это соглашение от имени правительства России.

Проект соглашения предполагает, что его стороны создадут банки геопространственной информации и будут обменивать информацией, содержащейся в этих банках, а также информацией о возможностях и потребностях сторон в этих данных. Кроме того, стороны будут проводить обучение специалистов по работе с геопространственной информацией и обмен опытом в формированию соответствующих банков данных.