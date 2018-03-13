Движение "Голос" подарило членам ЦИК справочники наблюдателя для поиска взаимопонимания

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос", руководитель экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК РФ Андрей Бузин подарил всем членам Центризбиркома по экземпляру справочника наблюдателя, чтобы представители избирательной системы могли лучше понять наблюдателей.

Во вторник перед началом заседания ЦИК Бузин вручил членам комиссии экземпляры седьмого издания справочника краткосрочного наблюдателя, подготовленного движением "Голос". По словам Бузина, это "одновременно и учебник, и справочник".

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы находили общие точки соприкосновения. Прочитав эту книжку, я очень надеюсь, члены избирательной комиссии в большей степени поймут тех людей, которые присутствуют на избирательных участках не в качестве организаторов выборов, а в качестве общественных контролеров", - сказал он.

Выборы президента России пройдут 18 марта.