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Движение "Голос" подарило членам ЦИК справочники наблюдателя для поиска взаимопонимания

Политика
13 марта, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Сообщается, что издание одновременно является и справочником и учебником

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос", руководитель экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК РФ Андрей Бузин подарил всем членам Центризбиркома по экземпляру справочника наблюдателя, чтобы представители избирательной системы могли лучше понять наблюдателей.

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Во вторник перед началом заседания ЦИК Бузин вручил членам комиссии экземпляры седьмого издания справочника краткосрочного наблюдателя, подготовленного движением "Голос". По словам Бузина, это "одновременно и учебник, и справочник".

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы находили общие точки соприкосновения. Прочитав эту книжку, я очень надеюсь, члены избирательной комиссии в большей степени поймут тех людей, которые присутствуют на избирательных участках не в качестве организаторов выборов, а в качестве общественных контролеров", - сказал он.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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