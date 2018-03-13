Более 95 тыс. человек в РФ проголосовали досрочно на выборах президента

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Порядка 95,5 тыс. человек проголосовали досрочно на выборах президента России. Об этом сообщил во вторник зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"На сегодняшний день - 95,5 тысяч", - сказал он на заседании комиссии.

Булаев также сообщил, что более 21 тыс. россиян проголосовали досрочно за границей.

"По состоянию на 12 часов сегодняшнего дня досрочно проголосовали за рубежом все избиратели на четырех избирательных участках в Австралии и более 21 тыс. избирателей проголосовали досрочно в составе отдельных групп избирателей в 33 странах", - сказал он.

Порядка 4,7 млн россиян подали заявления о голосовании по месту пребывания, а не по месту регистрации, заявил зампредседателя ЦИК. "На утро сегодняшнего дня было 4 млн 700", - добавил он.

12 марта завершился прием заявлений о голосовании по месту пребывания в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. В территориальных комиссиях, МФЦ и на сайте госуслуг заявления можно было подать с 31 января, с 25 февраля к приему присоединились и участковые комиссии.

С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации. Такое заявление будет защищено специальной маркой. С ним избиратель 18 марта придет на выбранный заранее участок, там часть марки переместят с заявления в список избирателей напротив фамилии голосующего, чтобы исключить возможность проголосовать повторно.

Досрочное голосование проводится с 25 февраля в труднодоступных и удаленных районах, на маяках, полярных и метеорологических станциях.

Выборы президента России пройдут 18 марта.