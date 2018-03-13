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Более 95 тыс. человек в РФ проголосовали досрочно на выборах президента

Политика
13 марта, 16:56 дата обновления: 13 марта, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Досрочное голосование проводится с 25 февраля в труднодоступных и удаленных районах, на маяках, полярных и метеорологических станциях

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Порядка 95,5 тыс. человек проголосовали досрочно на выборах президента России. Об этом сообщил во вторник зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"На сегодняшний день - 95,5 тысяч", - сказал он на заседании комиссии.

Булаев также сообщил, что более 21 тыс. россиян проголосовали досрочно за границей.

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"По состоянию на 12 часов сегодняшнего дня досрочно проголосовали за рубежом все избиратели на четырех избирательных участках в Австралии и более 21 тыс. избирателей проголосовали досрочно в составе отдельных групп избирателей в 33 странах", - сказал он. 

Порядка 4,7 млн россиян подали заявления о голосовании по месту пребывания, а не по месту регистрации, заявил зампредседателя ЦИК.  "На утро сегодняшнего дня было 4 млн 700", - добавил он.

12 марта завершился прием заявлений о голосовании по месту пребывания в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. В территориальных комиссиях, МФЦ и на сайте госуслуг заявления можно было подать с 31 января, с 25 февраля к приему присоединились и участковые комиссии.

С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации. Такое заявление будет защищено специальной маркой. С ним избиратель 18 марта придет на выбранный заранее участок, там часть марки переместят с заявления в список избирателей напротив фамилии голосующего, чтобы исключить возможность проголосовать повторно.

Досрочное голосование проводится с 25 февраля в труднодоступных и удаленных районах, на маяках, полярных и метеорологических станциях.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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